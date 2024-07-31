Период полураспада 24 тысячи лет: Как обследуют территорию бывшего Семипалатинского полигона

В этом году в Абайской области закончится экологическое исследование территорий, прилегающих к ядерному испытательному полигону. Учёные начали работу в прошлом году и продолжают детально изучать те населённые пункты, которые ближе всего соседствуют с самой большой в мире научно-испытательной площадкой. Сотрудники Национального ядерного центра города Курчатов поделились с корреспондентом BaigeNews.kz промежуточными результатами и рассказали, какие радионуклиды загрязняют территорию.

Ровно 35 лет Семипалатинский испытательный полигон молчит. За ядерным щитом, закрытым от всего мира, провели почти 500 испытаний над землёй и под ней. Их отголоски в виде радиационного загрязнения всё ещё витают в воздухе, залегают в почве, плещутся в воде. Поэтому учёные со всего мира пристально наблюдают за состоянием экологии пострадавшего региона.

Первые исследования последствий тестирования ядерного оружия начались в начале 90-х, следом за официальным закрытием полигона.

Тогда учёные затеяли радиоэкологические обследование для установления радиационной обстановки на граничащей с полигоном территории, и оценки влияния испытаний на население. Это был фундаментальный мониторинг. Его проводили специалисты Казахстана совместно с коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья - России, США, Японии, Германии, Австрии, Франции и др.

Результатом исследования стали паспорта 711 населенных пунктов. В каждом из них значились подсчитанные дозы внешнего облучения после проведения каждого конкретного испытания, а также суммарные дозы внешнего облучения за весь период испытаний. Это позволило сгруппировать территории, подвергшиеся воздействию атома, по количеству радиационного загрязнения.

Исходя из этих материалов и был разработан Закон РК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП". Все загрязнённые земли поделили на зоны радиационного риска: чрезвычайная, максимальная, повышенная, минимальная зона и территория с льготным социально-экономическим статусом.

Согласно данной классификации землям части территории бывшей ВКО, а также соседствующим с полигоном землям Павлодарской и Карагандинской областей был присуждён статус зоны экологического бедствия.

К зоне чрезвычайного радиационного риска были отнесены территории Саржальского с/о Абайского района, Долонского с/о Бескарагайского района, населённые пункты Сарапан и Иса. Это территории, где на протяжении сотен лет живут люди, и которые подверглись сверхнормативному радиоактивному загрязнению.

Для проведения текущего комплексного экологического обследования 2023-2024 годов выбрана часть именно этих земель со статусом "чрезвычайный" площадью 2702 кв. км.

В Национальном ядерном центре рассказали, какие методы и инструментарий используют учёные для работы.

"При оценке радиоэкологических последствий на территориях, отнесённых к зоне чрезвычайного радиационного риска, используется дешифрирование – это поиск локальных участков радиоактивного загрязнения, отбор проб объектов окружающей среды и их подготовка к лабораторным анализам, радиохимический анализ проб объектов окружающей среды, построение картографического материала и другое", - посвятили нас в подробности сотрудники РГП "Национальный ядерный центр".

В рамках экологического обследования специалисты НЯЦ с дозиметрами-радиометрами в руках берут пробы воды, почвы и воздуха. Для изучения выбраны территория Саржальского сельского округа, участок реки Шаган и её прибрежная территория, населённые пункты Саржал, Сарапан и Иса.

"В результате проведённых исследований будут оценены уровни радиоактивного засорения окружающей среды и определены ожидаемые дозовые нагрузки на людей, которые проживают на этих землях в данное время. Для чего это нужно? В результате это поможет снизить социальное напряжение в социуме, которое связано с отрицательным отношением к проживанию рядом с ядерным полигоном", - рассказали о цели исследования в НЯЦ РК.

Стоит отметить, что в 2021 году закончилось 13-летнее комплексное экологическое обследование, охватившее всю территорию испытательного полигона, которая насчитывает около 18,3 тыс. кв. км. Из них, на территории области Абай расположено 9,8 тыс. кв. км, Павлодарской области - 7,2 тыс. кв. км и 1,3 тыс. кв. км в Карагандинской области.

В рамках масштабного изучения сотрудники лабораторий отобрали и проанализировали больше 25 тысяч проб окружающей среды, что дало понимание, где располагаются "грязные" и "чистые" территории.

"Однако надо учитывать, что радиоактивное загрязнение земель не локализовано. То есть радиоактивные участки не собраны в одном месте полигона, а даже наоборот, они распределены по территории полигона, а, значит, "чистые" (или условно-фоновые) участки могут находиться между "грязными". Вторым важным результатом проекта стало осознание того, что необходимо пересмотреть официальные границы полигона и актуализировать их. Необходимо провести границы между радиоактивно-загрязнёнными территориями и теми землями, которые можно потенциально передать в хозяйственный оборот, при этом, обеспечить буферную зону между ними", - рассказали об итогах масштабного проекта в НЯЦ.

На сегодня сотрудники Национального ядерного центра установили все участки со сверхнормативным радиоактивным загрязнением, которое по своим значениям достигает уровня радиоактивных отходов.

К ним относится когда-то излюбленное место рыбаков "Атомное озеро" и ряд испытательных площадок, следы радиоактивных выпадений в пределах полигона. В почве, воздухе, поверхностных и подземных водах, флоре и фауне региона содержатся загрязняющие техногенные радионуклиды в различных концентрациях. Наиболее значимые из них - это америций-241 (период полураспада 432,6 года), цезий-137 (период полураспада 30 лет), плутоний-239+240 (период полураспада 24 110 лет) и стронций-90 (период полураспада 28,9 лет), а также тритий (период полураспада 12,3 лет) в воде.

Потенциальный вред от воздействия данных радионуклидов на флору и фауну зависит от многих факторов: концентрации радионуклидов, времени и способа контакта. При самых неблагоприятных условиях, перемещаясь по пищевым цепям, данные радионуклиды могут попадать в растения и организм животных и вызывать их облучение.

Попадая в клетки растений и животных в больших количествах, изотопы могут вызвать негативные последствия на различных уровнях организации живых организмов (молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организменном, популяционно-видовом). Высокие дозы облучения могут приводить к гибели растений и животных.

В НЯЦ отмечают, что в современных условиях обитания представителей флоры и фауны на территории СИП такое воздействие крайне ограничено и не оказывает значимого влияния. Тем не менее, сотрудники центра продолжают исследования и контроль, в том числе за представителями флоры и фауны с целью получения достоверной информации о реальном воздействии полигона на живые организмы и окружающую среду.

Фото: РГП "Национальный ядерный центр".