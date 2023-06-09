"Период масштабных изменений" - политологи о президентстве Токаева за 4 года

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Ровно четыре года назад Касым-Жомарт Токаев был впервые избран президентом Казахстана. За период работы действующего главы государства страна претерпела значительные изменения, отражающие его подход к управлению. В материале BaigeNews.kz известные политологи выразили свои мнения о данном периоде, охарактеризовав уникальные черты правления Токаева и выделив перемены, произошедшие в стране.

Каким было и стало управление Токаева

Казахстанский политолог Талгат Калиев назвал президентство Токаева, начиная с первых дней до сегодняшнего дня, "периодом масштабных изменений, внутриполитических и социальных".

"Это период, когда резко повышаются возможности для гражданского участия в процессе принятия решений, когда формируются институты по новому принципу. У нас появился институт публичной политики. Расширяется сфера местного самоуправления, и усиливается роль маслихатов. То есть, сейчас граждане имеют все возможности, чтобы более активно влиять на процессы развития своей страны и региона, на решения власти. Сейчас принят закон о петициях. То есть, власть добровольно инициирует те рычаги, через которые общество способно влиять, воздействовать на власть", - отметил Талгат Калиев.

По мнению политолога, всё зависит от того, как общество сможет воспользоваться этими возможностями, оно должно проявлять больше смелости, системности.

"У нас было большое количество одномандатников на этих выборах. Все предлагаемые реформы активно поддерживаются обществом, оно в них участвует. Сейчас, наверное, все эти реформы институционально завершены и оформлены. Граждане активно создавали партии, объединялись, обращались с петициями. То есть, пользовались всеми возможностями, которые предоставляет закон. И тем самым – максимально наполняли все эти каналы взаимодействия", - сказал Калиев.

Другой известный политолог Замир Каражанов считает, что период, выпавший на президентский срок Токаева, был довольно сложным.

"Если разделить на до и после, то всё-таки январские события были решающими в этом случае. Были проблемы, которые откладывались на протяжении нескольких лет, которых надо было решать, но они не решались. Многие из этих вопросов, в конце концов, стали катализаторами тех событий, которые произошли в январе прошлого года, то есть, обострение. Второй момент, помимо "наследства", здесь надо понимать, что, когда Токаев получил должность, он всё-таки не был полноправным президентом. Потому что были очень большие ограничения в законодательстве. Допустим, в кадровой политике он не мог принимать самостоятельно решения, назначения в правительство, назначения акимов области. Вы, наверное, заметили, что в первые годы в основном перестановок не было", - сказал он.

Замир Каражанов подчеркнул, что только после январских событий ситуация в стране поменялась.

"Мы видели, что Токаев стал председателем Совета безопасности, председателем АНК, партии Аманат. Он стал уже совершенно независимым, как и положено. Понимаете, у нас президентская форма правления. Президент должен принимать решения. Последнее слово за президентом. В первые годы этот принцип был нарушен. После январских событий всё стабилизировалось, нормализовалось. Он начал принимать решения, мы уже видели в прошлом году очень много кадровых перестановок и внутри состава правительства, и в областях. Президент действительно стал формировать внутреннюю и внешнюю политику страны", - отметил политолог.

Токаев vs Назарбаев

По мнению Талгата Калиева, главным отличием действующего являются его самоограничения.

"Президент Токаев – это законодательный запрет на занимание должностей родственниками президента в квазигосударственном секторе. Это немыслимая в постсоветской реальности норма. Однократное президентство. Это его добровольная, собственная инициатива. Я думаю, что главным отличием являются самоограничения, которые на себя принимает Токаев", - сказал политолог.

Замир Каражанов, в свою очередь, отметил, что Нурсултан Назарбаев отдавал приоритет экономике, а Токаев делает уклон в сторону политических институтов в стране.

"Позиция Токаева действительно исходит из того, что политика тоже имеет большое значение. Потому что проводить экономические реформы или строить конкурентоспособную экономику с архаичными политическими институтами невозможно. Если Парламент, Мажилис не будут выполнять свои основные функции, то от них не будет никакой эффективности. Тоже самое касается и партий. Когда есть дееспособные политические институты в стране, тогда будет дееспособна и экономика", - заявил политолог.

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По словам Талгата Калиева, в "Новом Казахстане" начался ряд процессов, свойственных развитым демократичным странам:

"Изменился закон о мирных собраниях. Намечен процесс по возврату незаконно вывезенных капиталов, начата демонополизация экономики. Большая часть процессов носит накопительный характер и будет иметь отложенный эффект. Та же самая демонополизация, формирование нового Парламента позволит увидеть этот эффект. Парламенту предстоит долго работать по-новому, в новых условиях. Будет происходить анализ. Необходимо соблюдение правового режима, чтобы это был не передел собственности, а отвечающий законодательству процесс. Даже когда демонополизация осуществится, это не значит, что мы сразу всё почувствуем, так как должна формироваться конкурентная среда, должны появиться новые игроки. Конкуренция должна способствовать улучшению качества товаров и услуг и спровоцировать снижение цен. Всё это мы увидим не прям завтра, а спустя какое-то время. Казахстанцы будут ощущать эти изменения".

Такого же мнения придерживается и Замир Каражанов. Он отметил, что власть и общество стали лучше слышать друг друга:

"Средства массовой информации начали уже выполнять свою непосредственную функцию - быть СМИ, а не заниматься какой-то пропагандой или агитацией. Уже начинаем спокойно говорить о проблемах общества. Что бы там ни говорили, может митинги сейчас запрещают, но при Токаеве тут как-то проще стало. Начал возобновляться диалог между обществом и руководством страны. Раньше такие вещи трудно было обсуждать. У нас госорганы всегда были закрыты, достучаться до них было невозможно".

Кроме того гораздо быстрее стал процесс децентрализации власти.