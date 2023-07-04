Переживший покушение журналист арестован в Туркестанской области

Фото: facebook.com/Амангельды Батырбеков

Главный редактор газеты "Сарыагаш-информ" Амангельды Батырбеков арестован санкции суда на 20 суток, передаёт Baigenews.kz.

Специализированный административный суд Сарыагашского района 3 июля признал Батырбекова виновным в клевете. Об этом сообщается в аккаунте главреда в Facebook.

Указывается, что заявление на журналиста подал в суд депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы. Батырбеков с решением суда не согласен.

Напомним, что в начале 2022 года в Амангельды Батырбекова стреляли рядом с его домом в городе Сарыагаше. Пуля попала не в журналиста, а в его сына Динмухамеда, который получил ранение.

В ноябре суд Туркестанской области признал бывшего чиновника Бауыржана Майрихова виновным в "заказе на убийство" и приговорил к 11 годам и трём месяцам тюрьмы.