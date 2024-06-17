Переживший остановку сердца футболист забил гол на Евро 2024

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил первый гол своей команды на Еевро 2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

Он открыл счёт в матче группового этапа чемпионата Европы против команды Словении, отличившись на 17 й минуте.

12 июня 2021 года у полузащитника случилась остановка сердца во время матча предыдущего чемпионата Европы против команды Финляндии. С тех пор Эриксен играет с кардиостимулятором.

Чемпионат Европы-2024 по футболу проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.

В первом матче Евро-2024 сборная Германии одержала победу над командой Шотландии, а следом Испания разгромила Хорватию.

Не обошлось и без происшествий. 16 июня мужчина, вооружённый киркой и зажигательной смесью, сначала пытался пробиться в толпу болельщиков сборной Нидерландов, а потом напал на полицейских.