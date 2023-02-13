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Пережила 53 остановки сердца - в Астане врачи несколько раз за сутки спасли пациентку
Женщина выжила после 53 остановок сердца за сутки в Астаны. За жизнь пациентки боролись врачи городской многопрофильной больницы №2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Астанчанку с инфарктом миокарда привезли в больницу 6 января.
"С момента поступления в течение 10 минут ей сделали операцию (коронарография и стентирование). Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей заново "заводили" сердце, которое то и дело переставало биться. За сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственного сердца и легких", - сообщили в акимате.
Врачи в течение 35 дней не отходили от пациентки, велось постоянное наблюдение по мониторам. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошла воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.
"Несколько раз вернуть пациента с того света, не просто поставить на ноги, но и сохранить все функции организма, даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это "медицинским чудом", - отметил заведующий отделением кардио БИТ Расул Сагнаев.
"Пациентка выжила, у неё сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг. Для этого была проделана большая командная работа врачей приёмного покоя, интервенционных кардиологов, кардиохирургов, дежурных врачей кардио БИТ (Руслан Калиев, Каскыр Наурыз, Лунара Кадырова, Ришат Айткали), медсестёр и санитарок. И для нас эта большая победа", – подчеркнул старший ординатор кардио БИТ Сабит Айнамкулов.
На данный момент пациентка стабильна и переведена в отделение интервенционной кардиологии.
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