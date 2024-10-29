Перевязали и стреляли в беременную собаку: зооволонтёр из Атбасара борется за права животных

В Казахстане наблюдаются тревожные тенденции в отношении животных. Зоозащитники бьют тревогу: общество становится жестоким к беззащитным четвероногим, и это требует немедленных действий. Вся надежда, по их словам, на поправки в законопроект, направленный на защиту наших меньших братьев, передает BaigeNews.kz.

Одним из таких неутомимых бойцов за права животных в Кахастане является зооволонтёр Зоя Алымова. На протяжении семи лет она неустанно помогает бездомным животным в Астане и Атбасаре. Девушка выставляет фотографии и истории хвостатых на своей странице в Instagram, собирает средства на лечение, стерилизацию и корм, ищет новые семьи для животных, которые часто становятся жертвами человеческой бездушности.

За годы волонтёрской деятельности девушка стала невольным свидетелем страшных издевательств над животными. Большинство из них остались незамеченными обществом.

Одна из самых трагичных историй произошла прошлой прошлой зимой в Атбасаре. Беременная собака была перевязана пополам металлической проволокой. Помимо этого, в неё ещё и стреляли. Когда животное нашли волонтёры, оказалось, что оперировать уже поздно. Это был первый и единственный случай в практике Зои Алымовой, когда животное пришлось усыпить.

Другой случай, снова в Атбасаре, потрясает своей бесчеловечностью. Собаку сбила на машине девушка. Она остановилась, осмотрела бампер, не проявив ни капли сострадания уехала. Едва оправившись от удара, собака снова попала под колёса следующей машины. Лишь водитель третьего автомобиля доставил пострадавшую в ветеринарную клинику, но даже он не проявил милосердия – бросил собаку у порога и поспешил удалиться. К счастью, после лечения нашлась хозяйка.

Был случай, когда бездомная собака перестала ходить из-за застарелых переломов рёбер и слегла в одном из заброшенных домов. Благодаря заботе и поддержке волонтёров собака встала на ноги. Сейчас проживает в приюте.

По рассказам Зои, в Астане женщина разводит породистых котят. Они продаются по высоким ценам, но, увы, многие из них умирают в доме новых владельцев в первые же дни. Местные ветеринарные клиники уже заметили печальную закономерность: у этой предпринимательницы в доме обитает вирус чумки и ей ни в коем случае нельзя заводить животных. Зоозащитники пытаются справиться с этой проблемой, но пока безрезультатно.

Не менее тревожной является и история из Атбасара: кошка была изнасилована и умерла от серьёзных травм. Найти зоофила так и не удалось. Зоозащитница нашла подобные жертвы и в столице.

Недавно в Петропавловске девятилетний мальчик засунул в ухо бездомному щенку петарду и взорвал её. У щенка диагностировали тяжелую травму головы, перелом челюсти, разрыв барабанной перепонки и отек мозга. Волонтеры СКО повезли собаку в клинику Екатеринбурга, где щенку должны были провести операцию. К сожалению, спасти бедное животное не удалось: сегодня утром собака умерла.

Зоя Алымова рассказывает, что агрессия в отношении животных становится нормой. Дети жестоко забивают кошек и собак камнями, закапывают в песке, прокалывают им глаза. Каждый раз, получая сообщения о найденных брошенных котятах, волонтёры идут на место, чтобы помочь. Однако зачастую они находят лишь мёртвых или тяжело травмированных животных.

Ещё более ужасает то, как игнорируются жалобы о жестоком обращении с животными.

"Когда я обращаюсь в полицию, там смеются и говорят, что у них более серьёзные дела. Никто не воспринимает проблемы животных всерьёз. Мои заявления порой просто закидывают в долгий ящик", - делится Алымова.

Девушка отмечает, что не было случая, когда бы виновные за жестокое обращение с животными действительно понесли наказание. Это лишь усугубляет ситуацию и содействует безнаказанности.

"Показательные суды – это то, что нам нужно. Хотя бы один открытый процесс, подобный тому, что был по делу Бишимбаева, заставил бы людей задуматься о своих действиях", - сказала волонтёр.

Также она поднимает вопрос о необходимости пропаганды доброты и сострадания к животным.

"Нужно начинать с детей. Надо внедрить в школьную программу занятия, посвященные заботе о животных, и организовать рекламные кампании, призывающие к ответственности и уважению. Дети должны знать, что животные нуждаются в нашей заботе и любви", - говорит она.

Что касается законодательных изменений, Зоя Алымова считает, что необходимо увеличить наказание за жестокое обращение с животными. Сегодня сумма штрафа выглядит ничтожной по сравнению с нанесенными увечьями. Алымова подчеркивает, что люди, проявляющие жестокость один раз, зачастую не останавливаются на этом – это становится для них привычкой, подобно наркотикам.

Интересной статистикой по привлечению к ответственности за жестокое обращение с животными поделился научный сотрудник Центра Animal Law Maqsut Narikbayev University Олес Котерлин.

Он напомнил, что юридическая ответственность за жестокое обращение с животными установлена Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях РК.

В частности, уголовная ответственность устанавливается за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, гибель. Здесь предусмотрен широкий диапазон наказаний: от штрафа в размере 3 692 000 тенге до лишения свободы до одного года.

Если же животное не погибло или ему не нанесено серьезное увечье, то виновного привлекают к административной ответственности. Штраф составляет 73 840 тенге с физических лиц и 147 680 тенге с должностных лиц.

По словам Олеса Котерлина, за 2023 год в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано всего 57 уголовных правонарушений, из которых 10 отправлено в суд, что составляет 17,5% из зарегистрированных дел.

Существенно лучше обстоят дела с административной ответственностью.

"За жестокое обращение с животными в 2023 году зарегистрировано 213 административных правонарушений. Уполномоченными органами рассмотрено 181 административное правонарушение с учетом прошлогодних и привлечено к ответственности 164 лица. 181 рассмотренное административное правонарушение составляет 85% от 213 зарегистрированных", - сказал Олес Котерлин.

Он считает, что проблема защиты прав животных от жестокого обращения должна решаться не только при участии юристов, но и органов власти, а также общества.

Фото: З.Алымова.