  • 15 Января, 00:57
  • BAIGENEWS

Перевозивший опасное химвещество грузовик съехал в кювет в ЗКО

Машина следовала из Беларуси и перевозила 21 тонну тетрагидрофурана.

Сегодня, 00:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: МЧС РК

В ЗКО съехал в кювет грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну химического вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате дорожного происшествия, которое произошло в районе Байтерек, опрокинулись ёмкости с жидкостью без последующего розлива. Таким образом предотвращена утечка опасного вещества – тетрагидрофурана.

"Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", – сообщили в МЧС.

Водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза, отметили в МЧС.

Видео: МЧС РК

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