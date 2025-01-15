Перевозивший опасное химвещество грузовик съехал в кювет в ЗКО
Машина следовала из Беларуси и перевозила 21 тонну тетрагидрофурана.
Сегодня, 00:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:17Сегодня, 00:17
122Фото: МЧС РК
В ЗКО съехал в кювет грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну химического вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В результате дорожного происшествия, которое произошло в районе Байтерек, опрокинулись ёмкости с жидкостью без последующего розлива. Таким образом предотвращена утечка опасного вещества – тетрагидрофурана.
"Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", – сообщили в МЧС.
Водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза, отметили в МЧС.
Видео: МЧС РК