В ЗКО съехал в кювет грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну химического вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате дорожного происшествия, которое произошло в районе Байтерек, опрокинулись ёмкости с жидкостью без последующего розлива. Таким образом предотвращена утечка опасного вещества – тетрагидрофурана.

"Сотрудники ДЧС ЗКО проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", – сообщили в МЧС.

Водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза, отметили в МЧС.