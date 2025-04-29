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Перевозчиков крупной партии трамадола задержали в Туркестанской области

Подозреваемые водворены в изолятор.

Сегодня, 15:32
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: polisia.kz

В Туркестанской области полицейские предотвратили попытку незаконной транспортировки крупной партии сильнодействующих препаратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму остановили автомобиль Lada на трассе Алматы — Шымкент в Тулькубасском районе. В машине находились двое мужчин — жители Туркестанской области и Шымкента. При досмотре в багажнике авто обнаружены более 12 тысяч таблеток трамадола, который входит в перечень сильнодействующих веществ.

В отношении задержанных возбуждено досудебное расследование по факту хранения и перевозки запрещённых препаратов. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Полиция проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и возможных каналов поставки.

 

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