В Туркестанской области полицейские предотвратили попытку незаконной транспортировки крупной партии сильнодействующих препаратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму остановили автомобиль Lada на трассе Алматы — Шымкент в Тулькубасском районе. В машине находились двое мужчин — жители Туркестанской области и Шымкента. При досмотре в багажнике авто обнаружены более 12 тысяч таблеток трамадола, который входит в перечень сильнодействующих веществ.

В отношении задержанных возбуждено досудебное расследование по факту хранения и перевозки запрещённых препаратов. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Полиция проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и возможных каналов поставки.