Переводы из-за рубежа рухнули до уровня 2016 года

За январь–август текущего года через международные системы денежных переводов (СДП) из Казахстана за рубеж было отправлено 542,6 млрд тг — на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Годом ранее также наблюдалось уменьшение объёма — на 9%.

Количество транзакций сократилось на 8,6%, до 1,5 млн, что уменьшило средний чек одного перевода с 369,5 тыс. тг за январь–август 2023-го до 351,5 тыс. тг за январь–август 2024 года.

Объём полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов за январь–август 2024 года, в свою очередь, составил 162 млрд тг — сразу на 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее объём полученных переводов также показывал резкий спад — почти в 2 раза.

Сократилось и количество транзакций: на 26,9%, до 557,1 тыс. Средний чек одного перевода при этом увеличился на 5,2%: с 276,2 тыс. до 290,7 тыс. тг.

Наибольший объём отправленных за рубеж через СДП денежных переводов пришёлся на Узбекистан и Россию: 167,2 млрд и 158,4 млрд тг соответственно. Заметим, что именно из Узбекистана и России в первом полугодии текущего года прибыло в Казахстан больше всего иммигрантов: 4,8 тыс. и 4,2 тыс. человек соответственно. Значительный объём средств был также отправлен в Турцию: 105,1 млрд тг.

По объёму полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов лидировала Россия: 45 млрд тг. Следом идут США и Южная Корея: 20,7 млрд и 18 млрд тг соответственно.

Стоит отметить, что объём переводов из Южной Кореи через СДП может существенно сократиться: эта страна выдвинула, в числе прочих, требование вернуть на родину 15 тыс. казахстанцев, находящихся там нелегально, чтобы Казахстан смог вступить в систему разрешений на трудоустройство. При этом ещё в феврале прошлого года МИД РК говорил о 7-8 тыс. нелегально работающих в Южной Корее казахстанцев.

Объём полученных переводов из Узбекистана составил 15,9 млрд тг (более чем в 10 раз меньше, чем было туда отправлено), а из Турции — 12,5 млрд тг (сразу в 8,4 раза меньше, чем было переведено в эту страну через СДП).



