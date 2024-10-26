Перевод времени на час хотят отменить депутаты Европарламента

Требование покончить с регулярным переводом времени с зимнего на летнее и обратно направили 66 депутатов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BILD_Russian.

"Исследования показали, что смена времени негативно влияет на режим сна, повышает риск инфарктов и инсультов и может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. В то время как расчёт на экономию энергии совершенно не оправдался"", — говорится в письме депутатов.

Опрос, проведённый ещё в 2018 году, показал, что "84 % граждан ЕС устали от перевода времени". Европарламент проголосовал "за" отмену, а тогдашний глава ЕС Жан-Клод Юнкер дал слово исполнить это решение.

Когда в декабре 2019 года Урсула фон дер Ляйен сменила Юнкера на его посту, она унаследовала и это обещание. Сделать это помешали пандемия и неповоротливость бюрократов на уровне национальных правительств.

Теперь о переводе времени вспомнили вновь.