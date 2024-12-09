Аким ВКО Ермек Кошербаев прокомментировал вопрос о том, наблюдается ли в регионе отток жителей из-за экологических проблем и смены часового пояса, передает BaigeNews.kz.

Глава региона на брифинге в СЦК ответил, что в городе население растет, и он не может сказать, что эти причины повлияли на отток жителей.

"Я не могу сказать, что именно это является проблемой оттока жителей. Наоборот, население Усть-Каменогорска растёт. Скажу о моих личных наблюдениях. В 2014 году население Усть-Каменогорска было порядка 330–340 тысяч человек. За девять лет, которые я не был в области, население в городе увеличилось почти на 60 тысяч человек. Говорить об оттоке жителей из города не приходится", – сказал Кошербаев.

Аким отметил, что Усть-Каменогорск является прекрасным городом, в котором есть все возможности для комфортной жизни. При этом он добавил, что экологические проблемы в городе были всегда.