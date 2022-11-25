Перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ профинансирует синдикат банков

Работы по переводу на газ и полной модернизации одной из крупнейших теплоэлектроцентралей Казахстана – Алматинской ТЭЦ-2 вышли на стадию практической реализации. После объявленного в октябре международного тендера на строительство газовой станции, решены вопросы, связанные с источниками финансирования проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Самрук-Энерго".

25 ноября, в Алматы заключено Кредитное соглашение между АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС), владельцем станции и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о финансировании проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду". Сумма сделки составляет 130 миллиардов тенге.

Средства синдиката, ЕБРР, Азиатского Банка Развития и Банка Развития Казахстана планируется привлечь для финансирования строительства новой газовой станции на площадке рядом со старой ТЭЦ-2. Финансирование будет осуществляться в национальной валюте - в тенге, с плавающей процентной ставкой, привязанной к TONIA (Tenge OverNight Index Average).

Проект реализуется при поддержке АО "Фонд "Самрук-Қазына". Фонд национального благосостояния предоставит свою корпоративную гарантию, что по оценкам экспертов способствует минимизации рисков и улучшению условий кредитования, а само соглашение даёт обеспеченность проекта долгосрочным финансированием.

Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев отметил, что для организации финансирования была проведена большая работа, в том числе оценка воздействия на окружающую среду по международным стандартам и оценка применимых технологий с учётом мировых опытов.

"Правительство РК, Фонд "Самрук-Казына" и АО "Самрук-Энерго" уделяют особое внимание развитию Алматы и Алматинской агломерации. Помимо модернизации Алматинской ТЭЦ-2 для улучшения экологической ситуации и дальнейшего развития объектов возобновляемых источников энергии в Алматинском энергоузле, нами также реализуется проект "Строительство газовой станции с комбинированным циклом мощностью 545 МВт" на территории Алматинской ТЭЦ-3. Данный объект будет введён в эксплуатацию в 2025 году и существенно снизит дефицит маневренной мощности в данном регионе", - сказал Серик Тютебаев.

По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, банк планирует, что к 2025 году климатическое и зелёное финансирование будет составлять более чем половину объёма ежегодных инвестиций ЕБРР.

"Это прекрасный пример зеленого проекта, который улучшит качество воздуха в Алматы, качество жизни местного населения и приблизит Казахстан к соблюдению Парижского соглашения и его цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году", - отметил представитель ЕБРР.

Напомним, в октябре ЕБРР объявил о начале двухэтапного открытого международного тендера, который проводится согласно правилам международного финансового института. Техническая спецификация к выбору EPC-подрядчика и проект договора EPC-контракта разработаны по "жёлтой книге" FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов). Приём заявок от потенциальных подрядчиков на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2 в рамках первого этапа продлится до 15 декабря 2022 года. Проект "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду" предполагает строительство новой станции с использованием газотурбинных технологий мощностью до 600 МВт на площадке Алматинской ТЭЦ-2. Срок полного ввода в эксплуатацию - декабрь 2026 года.