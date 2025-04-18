Перевернувшийся Alphard унес жизни двух человек под Карагандой
Смертельное ДТП на трассе "Алматы – Караганда": двое пассажиров погибли на месте.
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Несмотря на усилия полиции по снижению аварийности, на казахстанских дорогах продолжают происходить трагические инциденты из-за нарушений правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz.
Так, ранним утром 18 апреля около 5:30 на 25-м километре автодороги "Алматы – Караганда" произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Alphard, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.
На месте происшествия погибли двое пассажиров. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Ведётся расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как отмечают в Департаменте полиции Карагандинской области, основной причиной трагедии могли стать превышение скорости и отсутствие отдыха водителя. Стражи порядка вновь напоминают: строгое соблюдение ПДД, особенно на междугородних трассах, может сохранить жизнь — как вам, так и вашим пассажирам.
"Не пренебрегайте отдыхом. Для этого существуют специальные кемпинги и площадки. Берегите себя и своих близких", — подчеркнули в полиции.
14 апреля 25-летний мужчина погиб в жутком ДТП в Алматы.
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