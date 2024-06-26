Перестрелка в Махачкале: информация не подтвердилась

Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции, нарушений общественного порядка нет, сообщили в МВД Дагестана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что поступило сообщение от очевидца о вооруженном человеке на улице.