Перестрелка в Махачкале: информация не подтвердилась
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
39Фото: РИА Новости
Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции, нарушений общественного порядка нет, сообщили в МВД Дагестана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что поступило сообщение от очевидца о вооруженном человеке на улице.
"На место направили наряды полиции, была проведена проверка Университетской площади и окружающей территории.
Информация не подтвердилась", - рассказали в ведомстве.
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