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Перестрелка в Махачкале: информация не подтвердилась

Сегодня, 02:05
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РИА Новости Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: РИА Новости

Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции, нарушений общественного порядка нет, сообщили в МВД Дагестана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что поступило сообщение от очевидца о вооруженном человеке на улице.

"На место направили наряды полиции, была проведена проверка Университетской площади и окружающей территории.

Информация не подтвердилась", - рассказали в ведомстве.

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