Перестрелка в Кыргызстане: в ходе спецоперации уничтожен вооружённый террорист

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Сегодня утром, 17 мая, во время задержания вооружённого преступника сотрудники спецсслужб Кыргызстана перекрыли подъездные пути к селу Дмитриевка в Чуйской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МВД КР.

В населённом пункте, находящемся в 30 километрах от Бишкека, произошла перестрелка. По предварительным данным, во время спецоперации пострадали два человека, уничтожен вооружённый террорист.

"Вооружённый террорист оказал активное сопротивление. В ходе спецоперации сотрудниками специальных подразделений министерства внутренних дел и Государственного Комитета национальной безопасности он был уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативная-следственная группа МВД", - говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Как сообщают местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать подозреваемых в разбое. Речь идёт об участниках преступной группы, некоторые члены которой были недавно задержаны.