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polisia.kz Вчера, 22:47
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Фото: polisia.kz

Перестрелка в Караганде: ранен сотрудник полиции

Перестрелка произошла в Караганде. Во время задержания подозреваемых ранен сотрудник полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Неизвестные лица, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя. После этого скрылись на машине. В результате оперативно-розыскных мероприятий авто обнаружено за пределами Караганды. Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании, оперативный сотрудник ранен", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются.

В пригороде Караганды, в поселке Уштобе объявлен план-перехват. Принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.

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#перестрелка #криминал #Караганда
Журналист
Вчера, 22:47
488
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