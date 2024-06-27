  • 27 Июня, 11:47
  • BAIGENEWS

Перестрелка произошла в Конаеве: один убит

Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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В городе Конаев Алматинской области произошла перестрелка, в результате которого скончался молодой человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

"По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц.  Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента", - говорится в сообщении.

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