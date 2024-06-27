Перестрелка произошла в Конаеве: один убит

В городе Конаев Алматинской области произошла перестрелка, в результате которого скончался молодой человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

"По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента", - говорится в сообщении.