Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, поручил пересмотреть условия содержания в женских колониях, передает BaigeNews.kz.

Глава государства сообщил, что к нему с письмом обратилась известный адвокат Айман Умарова. Она заострила внимание на непростой теме – условиях содержания в женских колониях. Особый акцент адвокат сделала на положении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.

"Согласен, наша уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных. Понятно, что все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом. Однако, исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа "Закон и Порядок", мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения", - сказал Президент.

Ранее Глава государства прокомментировал решение правительства о едином часовом поясе.