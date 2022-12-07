Пересмотреть полномочия АРЕМа предложил Айдос Сырым

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Функции Агенства по регулированию естественных монополий были значительно сокращены в прежние годы, этот вопрос нужно поднимать на отдельном слушании, считает депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня Мажилис в первом чтении принял закон об общественном контроле. Мы знаем, что в Алматы, Астане, ещё может быть в двух-трёх регионах, где есть крупные энергетические объекты, соответственно, вокруг них сформировалась какая-то общественная экосистема. Есть даже специалисты, которые могут заниматься тарифами, которые разбираются в технологиях, которые могут квалифицированно об этом обсуждать. Согласитесь, если нас с вами всех сейчас завести в ТЭЦ, мы зайдём, сделаем селфи, но мы больше ничего не поймем. А нужны реально сильные местные организации. Мы же всегда говорим, что самые большие монополии находятся в регионах, которые формируют цены на свет, газ, землю. К сожалению, во многих регионах просто нет компетенций у людей, экспертов, которые могли бы конкретно сказать, что эта компания - монополист, она завышает цены", - сказал депутат.

По его словам, функции АРЕМ были значительно сокращены в прежние годы.

"Это один из вопросов, который будем скоро поднимать на отдельном слушании, по полномочиям АРЕМа. Потому что в своё время функции резались, "Атамекен" и другие организации настаивали на том, что это субъекты бизнеса, что нельзя слишком часто проверять, сильно давить. Но мы видим, что в итоге попустительство в случае Экибастузской ТЭЦ или преступная халатность, привели к тому, что весь город был заморожен. Ещё большой вопрос, сколько денег на это потрачено", - добавил депутат.

По его словам, обычно монополистам позволяют повышать цены только в том случае, когда происходит колоссальный износ технологий, и они обычно этим прикрываются.