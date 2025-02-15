Вице-министр финансов Ержан Биржанов встретился с бизнесменами Костанайской области для обсуждения налоговой реформы. На встрече присутствовали предприниматели из разных отраслей и члены восьми отраслевых советов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Биржанов отметил, что НДС в Казахстане — один из самых низких в мире, и расширение круга плательщиков поможет создать равные условия для бизнеса. Сейчас идёт активное обсуждение с бизнес-экспертами, поскольку изменения касаются всех жителей страны.

Главным вопросом встречи стало изменение ставки НДС. Исполнительный директор Ассоциации строителей Ирина Викулова подчеркнула важность дифференцированного подхода к налогообложению в строительстве.

Предприниматели также предложили меры поддержки строительной отрасли, включая льготные кредиты от банков второго уровня.

Представители торговли предложили пересмотреть классификацию бизнеса на малый, средний и крупный. Директор ТОО "Новь LTD" Наталья Лапшина заявила, что сегодняшняя классификация не соответствует экономическим реалиям и мешает развитию предпринимательства.

"Эта классификация, к сожалению, не отражает текущие экономические реалии и создает препятствия для развития предпринимательства. В качестве примера можно привести предприятия оптовой и розничной торговли, которые, несмотря на их значимость для экономики и создание рабочих мест, классифицируются как "крупные компании" наряду с промышленными гигантами. Однако рентабельность таких предприятий не превышает 5-10% от совокупного годового дохода", — отметила Наталья Лапшина.

Представители торговли внесли предложения об увеличении порогового значения для среднего и крупного бизнеса.

Дополнительно предприниматели выступили с предложением о дифференциации штрафов в зависимости от тяжести нарушения и масштаба бизнеса.

На встрече предприниматели попросили учесть мнение бизнеса при изменении налоговой политики. В Правительстве обещали внимательно рассмотреть все предложения.

Напомним, по поручению премьер-министра страны члены Правительства вместе с представителями НПП "Атамекен" выезжают в регионы для обсуждения налоговой политики с предпринимателями на местах. Ранее вице-министр финансов Даурен Темирбеков стретился с бизнесменами Караганды. Прозвучало предложение заменить гранты на беспроцентные кредиты с отсрочкой, а также пересмотреть налоговую политику в сфере жилищного строительства.