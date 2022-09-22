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  • Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии
t.me/International_Army_Games 22 Сентября, 20:30
9389
Фото: t.me/International_Army_Games

Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил отправлять мужчин, имеющих российское гражданство менее 10 лет, служить в армию, передаёт BaigeNews.kz

"В рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи. Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине", - написал Кабанов на своей странице в Telegram.

21 сентября в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация.

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#мобилизация #Россия #переселенцы
Журналист
22 Сентября, 20:30
9389
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