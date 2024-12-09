Казахстану удалось удвоить число зарубежных туристов за девять месяцев этого года. Интерес к нашей стране проявляется не только в изучении истории и культуры, но и по причине доступности сферы здравоохранения. Медицинский туризм у нас делится на три типа. Внутренний обслуживает потребности людей в пределах государственных границ. Выездной подразумевает путешествие в другие страны, а въездной – что приедут к тебе. О том, как устроена именно эта часть журналисту BaigeNews.kz рассказала президент Казахстанской ассоциации медицинского туризма Кристина Кривец.

Сфера медицинского туризма – тоже бизнес, который выстраивается по своим правилам. Кристина Кривец за несколько лет работы с зарубежными гостями определила перечень стран, из которых Казахстан для оздоровления посещают чаще всего. Если говорить об СНГ, наиболее заинтересованы в услугах наших врачей жители приграничных территорий: Узбекистана, Кыргызстана и России. Но есть, в том числе, и граждане Германии, Израиля, Арабских Эмиратов, Австрии и Швеции.

"В целом мы, по крайней мере, Астана и Алматы, точно готовы к медицинскому туризму и встрече иностранных пациентов. У нас это позволяет инфраструктура, коечный фонд, навыки наших врачей и оборудование. Чуть-чуть мы проседаем в области сервисных услуг, то есть сделать все под ключ, быть коммуникативными, с определенным подходом. Есть к чему стремиться. Как ассоциация мы несколько раз в год проводим обучающие семинары для клиник по госпитальному сервису, по работе вообще с медицинскими туристами, маркетингу, как себя на рынке продвигать. То есть, как бы стараемся поменять эту ситуацию", - рассказала Кристина Кривец.

Но есть у нашей страны по сравнению с другими и большие преимущества. Это, конечно, цены и стабильная политическая ситуация, говорит Кристина Кривец. Во-первых, приезжать в Казахстан за лечением выгодно россиянам. Граждане Израиля сегодня выбирают нашу республику потому, что для них закрыта Турция. Туда они отправлялись за пластическими операциями и косметологией. Во-вторых, если говорить о дальнем зарубежье, Казахстан привлекателен качественными стоматологическими услугами.

"Те немцы, что раньше у нас жили, рассказывают в Германии про качество, уровень и доступность. И это неким сарафанным радио разносится. Или опять же, для России недоступные европейские и американские импланты мы можем предложить. Понятно, почему к нам приезжают. При этом мы в цене иногда даже в три раза выгоднее, с учетом стоимости авиаперелетов", - говорит Кристина Кривец.

Посчитать сколько туристов посетило Казахстан в этом году для лечения, можно только в следующем году. Статистика у министерства здравоохранения и ассоциации будет разной, говорит спикер, так как последняя ведет учет только по входящим в нее организациям. А может, более точными данными будет располагать министерства туризма. Сфера сегодня балансирует на нескольких стульях одновременно, что иногда может сбить с толку. Одно сходится – цифры показывают уверенный рост.

"Если говорить о тех туристах, которые лично через ассоциацию прошли, например, или через наше агентство, в 2022 году мы насчитали 1360 медицинских туристов. Тогда мы только начали их регистрировать. Спустя год их стало уже 5390. То есть, видим хороший рост, при условии, что считаем одни и те же организации, не добавляя новых, чтобы понимать реальную статистику. Думаю, что этот год мы по ориентировочным подсчетам закроем, где-то на уровне 8 – 9 тысяч медицинских туристов. Мы не считаем людей, которые просто с иностранным паспортом приехали. Например, релокант, который живет или работает в стране и получает медицинскую услугу. Мы их сразу отсеиваем, а учитываем только тех, кто конкретно приехал, чтобы получить здесь лечение. Ну и, возможно, еще посетить какую-то туристическую дестинацию", - говорит Кристина Кривец.

Международные рейтинги, которые могут попасть в поле зрения СМИ, не являются гарантом развития медтуризма. Чаще всего они составляются для людей из этой сферы, чтобы создать еще один инфоповод для появления определенных компаний. Отрасль продвигает сама себя. Потребители, говорит президент ассоциации, обычно за таким не следят. По-настоящему привлечь людей получается на тематических выставках и форумах. Медицинские агенты демонстрируют возможности оборудования, преимущества современных методик. Иногда потенциальных пациентов привозят прямо в клиники, чтобы они установили прямой контакт с врачами. Работают исключительно такие варианты, все остальное не бьет по целевой аудитории.

"Я думаю, одной из самых популярных услуг могла бы стать пересадка волос. Но, к сожалению, у нас единичное количество специалистов, которые это делают, поэтому такой высокий прайс. Мы не можем конкурировать здесь с той же Турцией. Я даже больше скажу: нам очень сложно конкурировать по операбельным каким-то вещам, типа кардиохирургии или лечению онкологии", - рассказала Кристина Кривец.

А еще пока не все клиники Казахстана научились грамотно составлять медицинские пакеты для полного обследования или чекапа, по доступным ценам. Комплексное лечение с проездом и проживанием не должно стоит как сумма каждой из услуг в отдельности. Приходится учить медорганизации, как правильно, рассказывает Кристина Кривец. А это в значительной степени затормаживает процесс развития отрасли.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему казахстанцы до сих пор предпочитают лечить сложные заболевания за рубежом, а не в отечественных больницах. Хотя клиники нашей страны сегодня обладают практически такими же технологиями. В Казахстане активно развивают внутренний медицинский туризм.