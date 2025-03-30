  • 30 Марта, 16:16
  • BAIGENEWS

Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте

Донорами в обоих случаях стали родные сёстры пациентов.

Сегодня, 15:37
АВТОР
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пресс-служба акимата Шымкента Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Врачи первой городской клинической больницы Шымкента провели сразу две успешных операции по пересадке почек за неделю, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, одна из пациенток, 48-летняя женщина, два года жила в ожидании донорского органа, зависела от гемодиализа и надеялась на чудо. И оно произошло — ей пересадили почку родной сестры.

Еще одну успешную операцию сделали 37-летнему мужчине. И снова спасением стала семья — донором для него стала сестра.

"Обе операции прошли без осложнений, а пациенты и доноры уже приходят в себя в комфортных палатах", — сообщили в медучреждении.

За все время работы больница провела 233 пересадки почек и 32 трансплантации печени. Как отмечают медики, за каждой такой операцией стоит жизнь.

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