Врачи первой городской клинической больницы Шымкента провели сразу две успешных операции по пересадке почек за неделю, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, одна из пациенток, 48-летняя женщина, два года жила в ожидании донорского органа, зависела от гемодиализа и надеялась на чудо. И оно произошло — ей пересадили почку родной сестры.

Еще одну успешную операцию сделали 37-летнему мужчине. И снова спасением стала семья — донором для него стала сестра.

"Обе операции прошли без осложнений, а пациенты и доноры уже приходят в себя в комфортных палатах", — сообщили в медучреждении.

За все время работы больница провела 233 пересадки почек и 32 трансплантации печени. Как отмечают медики, за каждой такой операцией стоит жизнь.