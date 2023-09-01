Перераспределение сверхприбылей банков должно быть справедливым - Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил Правительству и Парламенту рассмотреть возможность более справедливого перераспределения прибыли от банков с учетом интересов государства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге. Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", - заявил Глава государства.

Он поручил Правительству и Парламенту рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.

"Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, которые при этом не облагаются налогами", - сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в этом нет логики и государственного подхода.