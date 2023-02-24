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Переработка газа на Кашагане начнется в 2025 году. Об этом руководство компании рассказало сегодня, 24 февраля, на заседании общественного совета "Самрук-Қазына". По словам представителей QazaqGaz, в конце 2022 году проект создания газоперерабатывающего завода на Кашагане был реанимирован, сейчас там ведутся строительно-монтажные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал фонда "Самрук-Қазына".

"Мощность завода составит 1 миллиард кубических метров сырого сернистого газа в год. На ГПЗ его будут перерабатывать, получая очищенный товарный газ, сжиженный газ, серу и газовый конденсат. Это поспособствует обеспечению газом Казахстана и развитию газохимии", - говорится в сообщении.

К слову, сейчас на проекте задействованы 750 человек и 300 единиц техники. На пике строительства число рабочих составит до 2200. Проект финансируется из собственных средств компании, ведется работа по привлечению инвестиций.