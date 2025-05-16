"Перепутал": в суде по делу Шерзата Полата подсудимый заявил, что избил погибшего по ошибке
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На процессе по делу об убийстве Шерзата Полата подсудимый Шынгыс Белгожаев заявил, что избил погибшего по ошибке, перепутав его с Нурганатом Гаипбаевым, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Государственный обвинитель Дана Сарсенбай напомнила, что именно Шынгыс Белгожаев первым подбежал к лежащим на земле Шерзату Полату и Нурганату Гаипбаеву.
"Когда я добрался до них, Шерзат уже сидел на земле. В это время я его начал бить", – признал Белгожаев.
"Почему вы бьёте лежащего на земле молодого парня?", – уточнила прокурор.
"Я тогда перепутал. Я побежал бить того бородатого, который стрелял из ружья. Только на видео понял, что бил Шерзата", – сказал Белгожаев.
Затем в суде снова продемонстрировали кадры, снятые очевидицей с балкона дома напротив магазина "Камажай". На кадрах отчётливо видно, что Шерзат был в красной одежде.
"Подсудимый, там пострадавшие были в совершенно разных одеждах. Шерзат Полат был в красной одежде. Гаипбаев - в черной. Как можно перепутать красный с черным?", – спросила Сарсенбай.
Затем Дана Сарсенбай спросила у подсудимого про маму Шерзата Полата.
"Белгожаев, вы говорите, что перепутали, но не смотря на крики матери, продолжаете жестоко избивать. С какой целью вы били лежащего на земле парня?", - спросила прокурор.
"Тогда, во-первых, я не заметил его маму".
"Как не заметили, она же кричит?".
"Там было темно", - отвечает Белгожаев.
По его словам, он нанёс Шерзату три удара рукой и три пинка. При этом заявил, что Гаипбаева не бил.
Прокурор также спросила у подсудимого о реакции матери погибшего Бишимбиевой.
"Почему тогда мать пыталась прикрыть сына собой? Разве она стала бы это делать, если бы вы его не избивали?".
В ответ Белгожаев заявил:
"Если бы их сторона первой не вышла с ножом и не стреляла из ружья, этого избиения и драки не было бы".
Адвокат Мейржан Шекеев попросил подсудимого Шынгыса Белгожаева описать человека, стрелявшего из ружья.
"Он был одет в черное", - сказал подсудимый.
"Вопрос: вы знали, что человек, который вытащил ружье, был в черном. Почему вы бьёте человека в красном? Как вы не могли отличить?", - спросил Шекеев.
"Там было темно. Поэтому не мог отличить", - сказал Белгожаев.
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