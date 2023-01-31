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Перепутал с косулей: В СКО суд вынес приговор мужчине, застрелившему женщину в лесу
К трём годам лишения свободы приговорил Мамлютский районный суд жителя СКО, который выстрелил в женщину, собиравшую в поле ягоды, приняв ее за косулю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.
Суд СКО рассмотрел уголовное дело в отношении сельчанина по факту причинения смерти по неосторожности и незаконному приобретению, хранению, перевозке, ношению огнестрельного оружия и боеприпасов.
В суде было установлено, что мужчина незаконно приобрёл нарезное спортивно-охотничье оружие с оптическим прицелом и патроны калибра 5,6 миллиметра. 11 июля 2022 года он "двигался по просёлочной дороге в направлении станции Баумана Жамбылского района и принял гражданку, собирающую ягоды в пшеничном поле за косулю, произвёл прицельный выстрел из спортивно-охотничьего оружия", говорится в описании дела.
В результате пулевого ранения женщина скончалась. Вину подсудимого удалось доказать. Сам "охотник" также признал свою вину. Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание подсудимого, суд признал его чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством стало использование оружия в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда мамлютчанин был осуждён по совокупности преступлений к наказанию в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В пользу потерпевшего с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда в сумме трёх миллионов тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
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