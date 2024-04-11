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Не пересылать сомнительную информацию о паводках призвали казахстанцев

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ortcom.kz Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: ortcom.kz

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков отметил, что в большинстве случаев фейковые сообщения, количество которых выросло в паводковый период, носят анонимный характер, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Общая их направленность очевидна – создание паники, хаоса, пораженческих, упаднических настроений. В конечном итоге за этим стоит стремление посеять в нашем обществе, панику, раздор и элементы разобщённости", - сказал Искаков.

Вице-министр призвал казахстанцев критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, перепроверять её и доверять только официальным источникам. Не пересылать непроверенную или сомнительную информацию своим близким и родным.

"Каждому выявленному факту распространения ложной или заведомо ложной информации будет дана надлежащая правовая оценка, как правонарушению, создающему угрозу общественному порядку, правам и законным интересам граждан. Представителей СМИ также просим воздержаться от соблазна распространения данных, нуждающихся в перепроверке. Я подчёркиваю, что принцип фактчекинга должен ставиться во главу угла. Призываем обращаться по всей необходимой информации и её разъяснениям в государственные органы, а также в местные исполнительные органы", - сказал вице-министр.

В целом, по словам Каната Искакова, в стране за этот период не было массового распространения фейков.

"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить редакции СМИ, в большинстве своём ответственно подходящие к освещению ситуации и не пытающиеся хайповать на теме паводков и освещении информационных вбросов. Поэтому в целом мы можем констатировать, что несмотря на всю серьёзность ситуации и масштабы бедствия, нам вместе удалось не допустить массового распространения фейков. По сути, такие случаи носили лишь единичный характер, и им уже будет дана правовая оценка. Рассчитываем на вашу ответственную и зрелую гражданскую позицию", - обратился к СМИ вице-министр.

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