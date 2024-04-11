Не пересылать сомнительную информацию о паводках призвали казахстанцев

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков отметил, что в большинстве случаев фейковые сообщения, количество которых выросло в паводковый период, носят анонимный характер, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Общая их направленность очевидна – создание паники, хаоса, пораженческих, упаднических настроений. В конечном итоге за этим стоит стремление посеять в нашем обществе, панику, раздор и элементы разобщённости", - сказал Искаков.

Вице-министр призвал казахстанцев критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, перепроверять её и доверять только официальным источникам. Не пересылать непроверенную или сомнительную информацию своим близким и родным.

"Каждому выявленному факту распространения ложной или заведомо ложной информации будет дана надлежащая правовая оценка, как правонарушению, создающему угрозу общественному порядку, правам и законным интересам граждан. Представителей СМИ также просим воздержаться от соблазна распространения данных, нуждающихся в перепроверке. Я подчёркиваю, что принцип фактчекинга должен ставиться во главу угла. Призываем обращаться по всей необходимой информации и её разъяснениям в государственные органы, а также в местные исполнительные органы", - сказал вице-министр.

В целом, по словам Каната Искакова, в стране за этот период не было массового распространения фейков.