В селе Уил в Актюбинской области укрепляют и наращивают насыпь дорожного полотна на временном насыпном мосту, поэтому из-за недоступности проезда сельчан перевозят с помощью плавсредств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сотрудники ДЧС, департамента полиции и акимата, а также воинской части 20982 плавсредствах организовали переправу для 234 человек, в том числе 30 детей.

"Также по области силами МЧС и МИО проведены работы по вывозу снега, очистке водотоков, укреплению берегов, созданию плотин и отводу воды. В результате по области вывезено 12100 кубометров снега, проведена откачка 42650 кубометров воды, уложено 2135 и заготовлено 8 680 штук мешкотары с инертным материалом", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что угрозы подтопления населённого пункту нет. К этому часу наблюдается снижения уровня воды в реке.