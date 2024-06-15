Переполненные классы и еда с истёкшим сроком: школы Акмолинской области оштрафовали на 4,5 млрд тенге

В Акмолинской области прокуроры проверили школы на соблюдение санитарных норм, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, проверки с привлечением специалистов в Есильском районе показали многочисленные нарушения: некоторые школы оказались переполненными, где-то не соблюдался температурный режим, но больше всего претензий у надзорников оказалось к школьным столовым.

"Проверкой выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, не соблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и другие", — отметили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что согласно статьи 27 Конституции РК, детство находится под защитой государства.

"К административной ответственности по статье 425 часть 1 КоАП (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) привлечено 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что после проверок все вышеперечисленные нарушения в объектах образования были устранены.