Переполненность роддомов в Астане прокомментировал Женис Касымбек

Аким Астаны рассказал как будет решаться вопрос переполненных родильных домов в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Так, по его словам в ближайшие 2,5-3 года в Астане появятся два новых современных перинатальных центра.

"Действительно рождаемость высокая в Астане - 33-35 тысяч в год. Астана молодой город. Поэтому мы планируем строительство 2 новых перинатальных центров. Этот вопрос поднимался на двух последних совещаниях с участием Главы государства по развитию столицы. Глава государства дал нам очень конкретные поручения. Один перинатальный центр мы будем строить с Фондом "Самрук-казына". Проект практически по нему готов. Центр на 250 коек. Он будет расположен в Сарыаркинском районе в сторону массива "Коктал-1", - рассказал глава города.

Второй перинатальный центр также будет рассчитан на 250 коек. Его строительство планируется начать в конце 2024 года. По словам акима, этот центр - подарок иностранного инвестора.