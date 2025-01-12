Глава Meta Марк Цукерберг признался, что ЦРУ может получить доступ к перепискам пользователей WhatsApp и Signal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На подкасте Джо Рогана глава Meta отметил, что такое возможно только в частных случаях, например, при взломе устройства конкретного человека с помощью специального ПО, такого как Pegasus, с целью доступа к его переписке. Шифрование сообщений в этом случае не помогает. При этом, как утверждает Цукерберг, в Meta не видят переписки пользователей.

Также Цукерберг затронул тему цензуры в социальных сетях Meta, которая возникла несколько лет назад под давлением со стороны Демократической партии США, которые утверждали, что Дональд Трамп одержал победу на выборах в 2016 году благодаря дезинформации, распространяемой в СМИ и социальных сетях. Кроме того, Цукерберг рассказал о давлении со стороны властей США в период пандемии COVID-19.

По словам Цукерберга, его компания переосмысливает подход к работе и стремится к снижению уровня цензуры. В частности, Meta планирует отказаться от услуг фактчекеров, чтобы вернуть свободу выражения на свои платформы.

Meta является владельцем соцсетей Facebook, Instagram и ряда сервисов, в том числе WhatsApp