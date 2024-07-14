Перепись сельского хозяйства пройдет в Казахстане в онлайн и оффлайн форматах

Бюро национальной статистики тестирует информационные системы и сервисы для предстоящей сельскохозяйственной переписи. О ходе подготовки к пилотной переписи и других аспектах проинформировали заместителя Премьер-Министра Серика Жумангарина на совещании в Правительстве, передает BaigeNews.kz.



Пилотная перепись запланирована в период с 20 августа по 30 сентября 2024 года.

"Респонденты смогут самостоятельно заполнять переписные листы на специализированном сайте sanaq.gov.kz в онлайн режиме. Параллельно сотрудники территориальных подразделений Бюро проведут выборочный опрос представителей домашних хозяйств в 54 населенных пунктах, специально отобранных для пилотного проекта", - сообщили статисты.

Также на совещании вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что актуализация данных по растениеводству продолжается и планируется завершить её в августе.