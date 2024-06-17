Переоформить автомобиль стало проще в Казахстане

Процесс переоформления автомобиля упростили в Казахстане. Ранее при перерегистрации транспортных средств необходимо было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи. Теперь же оператор спецЦОН может сформировать электронный документ, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, передаёт BaigeNews.kz.

Сервис разработан "Правительством для граждан".

Новшество внедрено для удобства услугополучателей и искоренения коррупции при регистрации транспортных средств.

Благодаря интеграции информационных систем госкорпорации, МВД РК и АО "НИТ", процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена.

"При обращении услугополучателей сотрудник специализированного центра обслуживания населения вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП", - пояснили в госкорпорации.

Аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭПЦ организации через приложение eGov business.