Перенос ремонта на Кашагане: в Минэнерго отреагировали на слухи

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Министерство энергетики Казахстана попросило акционеров нефтяного месторождения Кашаган отложить плановый ремонт, запланированный на октябрь, на следующий год. В ведомстве прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство направило письмо акционерам консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), который управляет Кашаганом, в котором сослалось на опасения по поводу нехватки природного газа в качестве причины переноса ремонта, по данным источников. Ожидается, что решение по поводу сроков начала ремонтов на Кашагане будет принято 10 сентября", - говорится в публикации Reuters.

Плановое техническое обслуживание на Кашагане должно было начаться в октябре и продлиться 28 дней.

В Минэнерго сообщили, что вопрос о переносе ремонта на месторождении Кашаган рассматривался.