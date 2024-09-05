Перенос ремонта на Кашагане: в Минэнерго отреагировали на слухи
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В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Министерство энергетики Казахстана попросило акционеров нефтяного месторождения Кашаган отложить плановый ремонт, запланированный на октябрь, на следующий год. В ведомстве прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.
"Министерство направило письмо акционерам консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), который управляет Кашаганом, в котором сослалось на опасения по поводу нехватки природного газа в качестве причины переноса ремонта, по данным источников. Ожидается, что решение по поводу сроков начала ремонтов на Кашагане будет принято 10 сентября", - говорится в публикации Reuters.
Плановое техническое обслуживание на Кашагане должно было начаться в октябре и продлиться 28 дней.
В Минэнерго сообщили, что вопрос о переносе ремонта на месторождении Кашаган рассматривался.
"Но это было только на уровне обсуждений ранее. Никаких решений принято не было. Казахстан по-прежнему остаётся приверженным Соглашению ОПЕК+ и принимает меры для полного выполнения своих обязательств и соответствия компенсационному плану, представленному в Секретариат ОПЕК", - сообщил советник министра энергетики РК Шынгыс Ильясов.
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