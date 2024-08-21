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Перенесут ли начало учебного года на будний день в Казахстане

Сегодня, 16:31
АВТОР
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pixabay Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: pixabay

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на волнующий многих родителей вопрос о начале учебного года, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день, и поинтересовались, могут ли перенести начало учебного года на понедельник.

"Нет, не будет переноса. Приказ уже вышел, и вы можете увидеть - все каникулы на местах, и завершение учебного года также остаётся без изменений", - заявил Гани Бейсембаев.

Ранее он ответил на вопрос о том, позволительно ли дарить учителям цветы 1 сентября. 

 

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