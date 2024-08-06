Перенесут ли линейку в этом году, рассказал глава Минпросвещения

Планов переносить День знаний на будний день нет. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве, передает BaigeNews.kz.

1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. В этой связи журналисты поинтересовались, планируется ли перенести День знаний на рабочий день.