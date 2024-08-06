Перенесут ли линейку в этом году, рассказал глава Минпросвещения
Сегодня, 12:59
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Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
129Фото: Фото: pixabay
Планов переносить День знаний на будний день нет. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве, передает BaigeNews.kz.
1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. В этой связи журналисты поинтересовались, планируется ли перенести День знаний на рабочий день.
"1 сентября традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора всей детей как всегда и в другие года не отменялось, поэтому и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвящённая Дню знаний", - отметил Гани Бейсембаев.
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