По его словам, даже если Бишкек будет возглавлять двуглавый мэр, ситуация со смогом и пробками не изменится.

"Я считаю, что для решения проблемы надо перенести столицу. Надо этот вопрос рассмотреть. Для строительства города Асмана на Иссык-Куле привлекаются инвестиции в 10 миллиардов, а для того чтобы перенести железную дорогу за Бишкек, просят всего 550 миллионов долларов. Для строительства кольцевой дороги потребуются ещё средства, в общей сложности нужен миллиард долларов. Поэтому я предлагаю столицу перенести. Тогда бы пробок не было", - отметил Марипов.