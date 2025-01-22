Перенести столицу предложили в Кыргызстане
Депутат полагает, что это поможет избежать пробок.
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
152Фото: iacis.ru
Депутат Бакытбек Марипов предложил перенести столицу Кыргызстана. Об этом он заявил 22 января на заседании Жогорку Кенеша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus Media.
По его словам, даже если Бишкек будет возглавлять двуглавый мэр, ситуация со смогом и пробками не изменится.
"Я считаю, что для решения проблемы надо перенести столицу. Надо этот вопрос рассмотреть. Для строительства города Асмана на Иссык-Куле привлекаются инвестиции в 10 миллиардов, а для того чтобы перенести железную дорогу за Бишкек, просят всего 550 миллионов долларов. Для строительства кольцевой дороги потребуются ещё средства, в общей сложности нужен миллиард долларов. Поэтому я предлагаю столицу перенести. Тогда бы пробок не было", - отметил Марипов.