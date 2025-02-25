Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что верит в возможность заключения перемирия между Россией и Украиной в ближайшие недели. За перемирием должны последовать переговоры о долгосрочном мире. Европа, по словам Макрона, готова дать Украине гарантии безопасности, в том числе направить туда миротворческий контингент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

"Сначала нужно перемирие. Я думаю, оно возможно в ближайшие недели. Если оно не будет соблюдено, то это будет лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно", — сказал Макрон в интервью Fox News.

Во время перемирия, продолжил он, можно будет провести переговоры о долгосрочном мире, гарантиях безопасности, территории и восстановлении Украины. США сможет заключить договор о редкоземельных металлах, который, по мнению Макрона, будет наилучшей гарантией того, что США поддерживают суверенитет Украины.

При этом, заявил президент Франции, любое мирное соглашение не должно "быть капитуляцией Украины", его необходимо подкрепить гарантиями безопасности.

Среди возможных вариантов таких гарантий Макрон назвал помощь Киеву в том, чтобы у нее была "сильная армия" (как минимум 800 тысяч военнослужащих, уточнил он), и готовность направить в Украину европейский миротворческий контингент. По его словам, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером они разрабатывают предложение, которое будет подразумевать размещение европейских военных "не на линии фронта, а в отдельных оговоренных мирным соглашением локациях". Их присутствие, сказал Макрон, "при поддержке США" поможет поддержать мир и обозначит "коллективное доверие к нам".