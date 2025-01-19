Сотни грузовиков с топливом и гуманитарной помощью выстроились на египетской стороне пограничного перехода Рафах в ожидании запланированного на утро воскресенья начала перемирия между Израилем и ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти, чья страна вместе с Катаром и США выступила посредником на переговорах, заявил, что соглашение предусматривает "въезд в сектор 600 грузовиков в день, включая 50 грузовиков с топливом". Абделатти отметил, что 50 бензовозов въедут в сектор Газа сразу же, как будет объявлено прекращение огня.

В субботнем заявлении Армии обороны Израиля говорится, что она готовится к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.

"Армия обороны Израиля готовится принять заложников после их освобождения из плена ХАМАС и будет действовать, чтобы оказать им соответствующую физическую и психологическую поддержку, уделяя особое внимание каждой детали", - говорится в коммюнике.

Ожидается, что в воскресенье в 16 часов по местному времени Израилю будут переданы три первых заложника. Их имена пока не называются, но предполагается, что это будут женщины, не являющиеся военными.

Всего в рамках перемирия будут освобождены 33 израильских заложника. Как ожидается, оставшихся будут освобождать группами каждую субботу до истечения 42-дневного перемирия.

В свою очередь, Израиль, как ожидается, освободит в общей сложности 1904 палестинских заключённых. В их число входят 737 задержанных и заключённых по соображениям безопасности, в том числе террористы, отбывающие пожизненное заключение за убийство, среди которых члены ХАМАС, Палестинского исламского джихада и ФАТХ, а также женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Израиль также освободит 1167 палестинцев, задержанных в секторе Газа во время наземного наступления Армии обороны Израиля, которые не участвовали в кровавом нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек, ещё 250 были захвачены в заложники и удерживаются в Газе.

Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи", жертвами которой, по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, стали более 46 000 палестинцев. При этом местные чиновники не делают различий между мирными жителями и боевиками, но заявляют, что женщины и дети составляют более половины погибших.