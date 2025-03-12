В Уральске спасатели ликвидируют перелив талой воды через дорогу в микрорайоне Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате обильного снеготаяния произошёл перелив через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет", - сообщили в МЧС.

На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые проводят перекачку воды с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов.

Ситуация находится под контролем.