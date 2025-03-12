  • 13 Марта, 01:07
  • BAIGENEWS

Перелив талой воды через дорогу произошёл в Уральске

На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области.

Вчера, 23:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Вчера, 23:49
Вчера, 23:49
127
Фото: МЧС РК

В Уральске спасатели ликвидируют перелив талой воды через дорогу в микрорайоне Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате обильного снеготаяния произошёл перелив через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона. Движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет", - сообщили в МЧС.

На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые проводят перекачку воды с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. 

Ситуация находится под контролем.

Самое читаемое

Наверх