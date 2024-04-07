Перелив через гребень плотины в СКО превысил 3,6 метра

До 3,6 метров вырос перелив на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области. Прибывший оценить готовность области к последствиям паводка первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что воды будет гораздо больше, чем семь лет назад, сообщает BaigeNews.kz.

Высота перелива на водохранилище в районе Шал Акын стремительно растет. Всего за три дня уровень воды над гребнем превысил показатели 2017 года, когда половодье признали самым масштабным за последние десятилетия. К областному центру эта вода дойдет примерно через неделю. Первыми на себя удар от большой воды в Кызылжарском районе примут села Прибрежное и Мичурино. Сейчас там активно укрепляют вал.

"15 сёл находятся в зоне подтопления. Это 744 дома, где проживают порядка двух тысяч человек. Списки людей, которые находятся в зоне возможной эвакуации — готовы. Всего в районе 13 эвакопунктов. В 2017 году подтопило 159 домов района. Сейчас укрепляем и удлиняем дамбу в Прибрежное и Мичурино. Готовим инертный материал и мешкотару", — сообщил на встрече с вице-премьером аким Кызылжарского района Сактаган Садвокасов.

К Роману Скляр обратились местные дачники, которые обеспокоены судьбой своих участков и компенсацией возможного ущерба.

"Я председатель местного дачного сообщества. Мы с супругой здесь живем. У нас на территории дачного сообщества дом. И он находится в зоне подтопления. Нас дамба не спасёт. Будет ли нам компенсироваться ущерб", — обратился к первому заму кабмина Андрей Тришин.

"Каждый случай индивидуально будет рассматривать. Каждая семья без внимания и помощи не останется. В этом сомнений нет", — ответил Роман Скляр.

Местным исполнительным органам визитёр поставил задачу подготовить все оградительные валы за ближайшие три дня. Это касается и дамб в микрорайонах Заречный и Кожзавод. Их территория также сильно пострадала при паводке 2017 года.

"В селе Тепличное дамбу доведем до железнодорожного полотна. И укрепим. По высоте тоже поднимем. Также это коснется дамбы в микрорайоне Кожзавод и Заречный. Оградительные валы станут шире", — заверил первый заместитель акима Ско Марат Тасмаганбетов.

К приходу большой воды, по словам специалистов, готов и петропавловский гидроузел. На утро 7 апреля к нему пришло уже более миллиарда кубов воды.

"Средний затвор приподняли на 40 сантиметров. Крайние - на 15. Потому что вода прибывает и мы держим нормальный уровень. А если придет 600 кубометров в секунду, то все затворы полностью открываем. Тогда идет неконтролируемый сброс. Угрозы нет", — заявил руководитель областного филиала "Казводхоз" Шугаип Ибатуллин.

Роман Скляр акцентировал внимание на необходимость сохранения в период паводка всех систем жизнеобеспечения. В случае прихода большой воды качество и само водоснабжение прерываться не должно, поручил зам кабмина.

Тем временем в районах области продолжают усиление дамб, проводят обвалование и готовят мешкотары. Самое главное, говорят спасатели, не допустить гибель населения и сельхозживотных.

"С 26 марта по области наблюдалось интенсивное снеготаяние. Аналогичная ситуация была и в соседней Акмолинской области. Поэтому были активные сбросы по Селетинскому и Чаглинскому водохранилищу. И с полей интенсивно пошли стоки талых вод вниз по рельефу. По Уалихановскому району от поднятия уровня реки Селеты в зону возможного риска попадают два населенных пункта. Кулыколь и каратал. Риски подтопление своевременными усилиями были снижены и спасены деревни. Но из-за большого объема воды смыло дорогу между ними. Продуктами питания и медикаментами жители обеспечены. Сообщение через лодку производится. Спасатели дежурят", — уточнил руководитель ДЧС СКО Ерик Сарыбаев.

По его словам, тяжёлая ситуация была в Тайыншинском районе, где объявлено ЧС природного характера местного масштаба.

"Из-за прихода большого объёма талой воды с Волынской сопки и со стороны села Горное пострадали Черниговка, Красная поляна, Доброжановка. Некоторые эвакуированные сельчане уже возвращены домой. Тяжелая обстановка складывалась из-за поднятия уровня реки Есиль. А именно в селе Новоишимское. На сегодня эвакуировано 30 челове6к из 8 домов, которые были подтоплены", — добавил спикер.

С 26 марта на территории Северо-Казахстанской области было подтоплено 37 жилых домов. В безопасные места эвакуировали 96 человек.

Фото: Наталья Волкова