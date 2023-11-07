Перекупщики убивают футбол: фанаты возмущены ценами на матч Казахстан – Сан-Марино

Спекулянты продают билеты на матч Казахстан – Сан-Марино в 20 раз дороже. Билеты на официальном сайте распродали меньше чем за 48 часов. Сам матч Казахстан – Сан-Марино пройдёт в столице 17 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Онлайн-продажи билетов на матч Казахстан – Сан-Марино запустили 30 октября. Изначально, цены за место начинались от 1500 тенге. И несмотря на то, что всё распродали меньше чем за 2 дня, соцсети и мессенджеры пестрят объявлениями о продаже билетов.

Болельщики, которые не успели "выхватить" свой билет выражают недовольство в соцсетях:

- Ну невозможно было продать полностью все билеты на игру с Сан-Марино. - Скажу так, поставил уведомление о публикациях КФФ. Как только появились билеты, сразу купил. И уже тогда увидел, что всё было выкуплено рядами. Это полный беспредел. Перекупщики убивают футбол. Надо вводить закон какой-то или менять правило покупки не больше 2-х мест на один ИИН.

- Как бороться с перекупщиками? Нельзя ли продавать по удостоверению? Как в Европе с этим практикуют?

- Билеты стоимостью 3 тысячи тенге продают за 12500. Некоторые поставили цену – 28 тысяч тенге. Какой стыд! Что за ненасытность? Надо решать эту проблему. Контролировать и наказывать спекулянтов, говорят в казахстанской футбольной федерации, не в их полномочиях. Мол, ограничения и так введены – продажа только 4-х билетов в одни руки.

"Билеты на матч распродали за 2 дня. Это было ожидаемо. Казахстанцы в последнее время всё больше проявляют интерес к футболу. В сентябре мы столкнулись с такой же ситуацией, стадион был переполнен. Болельщики приезжают со всех регионов страны. Касаемо перекупщиков, всё что было в наших силах – мы сделали, ввели ограничения. Продавать по ИИН и вводить дополнительные меры по закону мы не имеем права", - отметил руководитель пресс-службы Казахстанской футбольной федерации Муратбек Биманов.

Между тем, мажилисмен Марат Башимов считает, что перекупщиков необходимо привлекать к ответственности.

"Все возмущены. Почему билеты за какой-то промежуток времени стали в 3-4 раза дороже. Сразу возникает вопрос о сговоре о том, что эти билеты были заранее по договорённости куплены и сейчас перепродаются. С моей точки зрения, это коррупция. За коррупцию надо привлекать именно тех людей, которые продавали те билеты. Эти вещи должны контролировать, это отношение к спорту имеет", - заверил депутат.

Пресечь перепродажу билетов и привлекать к ответственности перекупщиков пока не могут ни в одном ведомстве.