Казахстанский спортсмен Илья Матвеев опубликовал в своих соцсетях видео, в котором выразил недовольство состоянием спортивного комплекса "Алатау" в Астане. В частности, он подчеркнул антисанитарные условия в бассейне, где, по его словам, "плавают дети в отвратительных условиях", передает BaigeNews.kz.

"Кто хочет офигеть? Я нахожусь в СК "Алатау". Сегодня тут происходит полный бардак. Бассейн, а рядом окурки от сигарет. Мне одно непонятно, 20 лет существует комплекс, можно же сделать какую-то реконструкцию, можно же улучшить условия для наших детей", — говорит Илья.

Он отметил, что бассейн давно не проходил реконструкцию, плитка отваливается, а плесень процветает. Также спортсмен обратил внимание на то, что безопасность детей в таких условиях под угрозой. Одним из ярких примеров упадка комплекса является неисправная горка, которая была "перекрыта пакетом, который наполовину находится в воде".

Матвеев подчеркнул, что спортивный комплекс "Алатау" когда-то был гордостью Астаны, однако сейчас он стал источником опасности для взрослых и детей. Бассейн, по его словам, является единственным 50-метровым на правом берегу столицы, что делает проблемы с ним особенно актуальными.

В заключение он призвал не оставлять эту проблему без внимания и сообщить о ней широкой общественности, чтобы вернуть комплексу его утраченную славу и улучшить условия для будущих поколений.

Этот случай привлек внимание общественности, и теперь многие ждут, когда власти отреагируют на критику и примут меры для улучшения состояния спортивного комплекса.