Перекрёстную трансплантацию почек впервые успешно провели в Казахстане

Впервые в Казахстане выполнена перекрёстная трансплантация почек у взрослых пациентов, передаёт BaigeNews.kz.

Операцию провели на базе ННЦХ имени Сызганова под руководством председателя правления, профессора Болатбека Баймаханова.

"Перекрёстная трансплантация - это пересадка органа минимум от двух несовместимых между собой пар, перекрёстным путём. Операция выполняется по принципу обмена донорами: если родственный донор не подходит реципиенту по медицинским показателям, подбирается другой донор с такой же проблемой", - пояснили в Минздраве.

В условиях дефицита донорских органов во всем мире и, в частности, в Казахстане, альтернативами являются альтруистичное донорство, АВО-несовместимая, перекрестная трансплантации почки.

"Теперь и в нашей республике внедрены в практику подобные операции. Перекрёстная трансплантация выполнена между двумя парами - муж -жена и мама с дочкой, которые не были совместимы между собой по группе крови. Эти пациенты долгие годы находились на программном гемодиализе", - сообщили подробности в ведомстве.

После тщательного обследования, оценки совместимости и оформления всех согласий между пациентами, в течение двух дней последовательно успешно выполнены две трансплантации почки, обе почки прижились благополучно.

Показатели здоровья у обеих пациенток стремительно улучшаются, и они готовятся к выписке.