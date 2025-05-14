В Таразе местный житель попытался "уладить вопрос" с инспектором патрульной полиции, переведя ему 5000 тенге через Kaspi. Мужчина надеялся, что таким образом избежит наказания за нарушение ПДД. Но "сделка" обернулась штрафом в полмиллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Дело дошло до суда. Там выяснилось, что сумма "подарка" была небольшой — меньше двух МРП, а значит уголовное дело, которое изначально завели, позже закрыли. Тем не менее, административка осталась.

На суде мужчина полностью признал свою вину, рассказал, что у него малолетний ребёнок и что он единственный кормилец в семье. Суд учёл это и решил немного смягчить наказание — на 30%.

В итоге, вместо полной суммы штрафа в 785 тысяч тенге, мужчине назначили 550 тысяч. Решение уже вступило в силу.