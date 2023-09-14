Переизбрать председателя ОСИ теперь можно онлайн

В Казахстане жильцы многоквартирных жилых домов теперь могут переизбрать председателя ОСИ в онлайн-формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство юстиции РК.

Отмечается, что с марта 2023 года стала доступна в режиме онлайн процедура регистрация ОСИ. В настоящее время запущено более 180 инициативных групп, из которых электронно зарегистрировано порядка 25 ОСИ.

"Применив вышеуказанный механизм по электронному голосованию, также всем казахстанцам стала доступна услуга "Смена председателя ОСИ". Для смены председателя ОСИ в своём доме необходимо авторизоваться, пройти голосование, выбрать нового председателя, после завершения которого автоматически переизбирается председатель ОСИ", - сообщили в Минюсте.