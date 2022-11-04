Переименование турецкого стадиона в честь "Казмунайгаза" опровергли в нацкомпании

Фото: пресс-служба КМГ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что КМГ ведёт переговоры по пятилетней аренде названия стадиона футбольного клуба "Бешикташ" и готов выплатить за это 50 миллионов евро.

В Сети появилась информация о переименовании стадиона в Стамбуле, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Newsroom99". Якобы стадион футбольного клуба "Бешикташ" будет назван в честь казахстанской Нацкомпании "КазМунайГаз". Нацкомпания опровергла эти слухи.

"АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) в связи с распространением в социальных сетях информации о "наименовании в городе Стамбул стадиона футбольного клуба "Бешикташ" именем "КазМунайГаз", сообщает, что данная информация не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе КМГ.

Там также напомнили, что в соответствии с законодательством РК распространение и размещение заведомо ложной информации влечёт за собой ответственность.