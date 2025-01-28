Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, отметил, что Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой", передаёт BaigeNews.kz. Но, по его мнению, этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий.

"В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями (страны Центральной Азии и ЕАЭС), что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана. Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах", - сказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами".