Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства подчеркнул необходимость немедленного перехода на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Он отметил, что аварии на тепловых станциях подрывают репутацию страны и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. Подробнее о том, какие меры сегодня принимаются для бесперебойной подачи электроэнергии, тепла и воды, в материале BaigeNews.kz.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в теплоснабжении – средний износ составляет порядка 57%, а на некоторых ТЭЦ он достигает 80-90%. В Восточно-Казахстанской области таких предприятий четыре, в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской – более трех.

Однако с электрическими сетями ситуация еще сложнее: средний показатель износа – 70%, а отдельные региональные и торговые компании работают с износом 85-87%, что делает их аварийными. Наиболее сложная ситуация в Костанайской области, где 5 предприятий работают из последних сил.

Сети водоснабжения и водоотведения изношены более чем на 70% у половины монополистов. В критической зоне по водоснабжению находятся 23 предприятия в 13 регионах, по водоотведению – 24 предприятия в 12 регионах, наибольшее число – в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Ежегодно коммунальная инфраструктура теряет 2-3% своей работоспособности, что эквивалентно износу 4-5 тысяч километрам сетей. При этом значительная часть объектов эксплуатируется уже более 50 лет.

Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов считает, что причина такой плачевной ситуации - длительное сдерживание тарифов, которое, по его мнению, является "социальным заигрыванием". Он отмечает, что попытки поддерживать низкие тарифы в итоге привели к накоплению проблем и теперь государство вынуждено реализовывать масштабную программу модернизации.

К слову, в 2024 году был утвержден Национальный проект, рассчитанный на 2025-2029 годы. Проект предусматривает модернизацию объектов генерации, а также сетей тепло- и электроснабжения.

Основной целью тарифного регулирования в рамках национального проекта является обеспечение устойчивого развития коммунальной инфраструктуры. Среди ключевых задач регулятора – баланс интересов всех сторон, повышение качества и надежности услуг, недопущение необоснованного роста тарифов и защита прав потребителей.

Для оценки состояния инженерных сетей предусмотрена градация монополистов по степени износа:

Красная зона – износ более 65%;

Желтая зона – износ от 50 до 65%;

Зеленая зона – износ ниже 50%.

Монополисты, находящиеся в критической зоне, будут получать инвестиции в приоритетном порядке. К 2029 году планируется достичь оптимального уровня износа инженерной инфраструктуры.

Поддержка ОТП

Еще одна ключевая цель Нацпроекта - поддержка отечественных товаропроизводителей. Казахстан обладает возможностями закрывать до 92% потребностей в электрических сетях за счет собственной продукции. В производстве подстанций этот показатель ниже – 65-67%. Тем не менее, по словам Агафонова, Нацпроект должен стать важным стимулом для развития отечественного производства. В документе заложены планы увеличения доли ОТП по годам.

Как отметил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, в рамках национального проекта Казахстан планирует довести долю отечественной продукции в энергетическом и коммунальном секторах от 20% до 60% к 2029 году. Для этого работа будет вестись в двух направлениях: открытие новых производственных мощностей через оффтейк-контракты и создание электронной площадки закупок для взаимодействия поставщиков и подрядчиков.

На данный момент выявлено 187 отечественных предприятий, выпускающих 711 видов продукции. Казахстанские компании полностью обеспечивают спрос на железобетонные изделия, полиэтиленовые трубы, трансформаторы, котлы, кабельную продукцию и выключатели. Кроме того, отечественные производители могут закрыть потребности в вентилях, кранах, фланцах, насосах и ряде другой продукции.

Однако, по оценке экспертов, остаётся ещё порядка 337 товаров, производство которых необходимо локализовать. Среди них – клеммы защиты линии, электродвигатели, контрольно-измерительные приборы, стальные трубы котлов высокого давления и муфты.

Финансирование и ожидаемые результаты

Инвестиции в модернизацию коммунальных сетей Казахстана на ближайшие пять лет составят 6,8 трлн тенге. Для финансирования работ будут привлечены различные источники – от местных бюджетов до международных финансовых институтов развития.

Основную долю инвестиций (около 60%) предоставят международные финансовые организации, банки второго уровня, национальные и иностранные финансовые институты. Дополнительными источниками финансирования станут тарифные поступления, бюджетные займы, трансферты из бюджета, а также средства акционеров-собственников субъектов естественных монополий.

3,8 трлн тенге будут направлены на модернизацию сетей электроснабжения.

Инвестиции в теплоснабжение составят 1,3 трлн тенге.

На водоотведение предусмотрено 1,1 трлн тенге, включая строительство новых канализационных очистных сооружений.

Около 600 млрд тенге будет направлено на водоснабжение.

Национальный проект предполагает участие двух операторов. Техническим оператором выступит Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ, который займётся мониторингом и контролем за ходом работ.

Финансовый оператор - Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Он будет обеспечивать долгосрочное финансирование инвестиционных программ субъектов естественных монополий, а также предоставлять субсидии на удешевление процентных ставок по инвестиционным кредитам.

Однако, по словам Сергея Агафонова, пока не определены окончательные источники финансирования. Кроме того, остаются вопросы к прозрачности расходования средств.

"Я не вижу пока механизма, который бы гарантировал эффективное использование средств и исключал злоупотребления", – отмечает эксперт.

В этом контексте он выделяет два ключевых риска.

Первый - непрозрачность программы тарифов на инвестиции. Сейчас невозможно уверенно утверждать, что все средства, поступающие в виде тарифов, идут на снижение износа.

Второй - опасность участия "лжепроизводителей".

"Существует риск, что под видом отечественных товаропроизводителей в нацпроекте будут участвовать компании, которые не занимаются реальным производством, а просто перепродают импортное оборудование. В результате значительная часть средств может уйти на закупки зарубежной продукции вместо поддержки местных предприятий", - подчеркнул Агафонов.

Что необходимо для успеха проекта?

По мнению Сергея Агафонова, для успешной реализации программы необходимы жесткий контроль над освоением средств со стороны общественности, ассоциаций и НПП. Кроме этого, нужны механизмы защиты от лжепроизводителей, чтобы приоритет получали реальные отечественные производители.